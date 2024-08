Nuovo ribaltone Dumfries-Inter: doppia firma in arrivo

Cambia ancora il futuro dell’esterno olandese dopo le indiscrezioni dall’Inghilterra sull’interesse del Manchester United

Individuato per mesi come possibile ‘nuovo caso Skriniar‘ dell’estate dell’Inter, in virtù del contratto in scadenza tra meno di un anno, Denzel Dumfries sta per muovere un passo importante nella sua carriera. Nei giorni scorsi dall’Inghilterra era stata rilanciata la possibilità di uno scambio alla pari con Wan-Bissaka dietro un possibile ritorno di fiamma del Manchester United nei suoi confronti.

Su Calciomercato.it, invece, vi avevamo raccontato dell’intesa di massima raggiunta tra l’entourage del calciatore e il club nerazzurro per il rinnovo del contratto, sulla base di un quadriennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Cifre che hanno già incassato il via libera di Oaktree per un affare che verrà formalizzato entro poche settimane. A rendere ancor più saldo il futuro di Dumfries con la maglia dell’Inter, poi, sono le notizie che giungono dal mercato inglese. Come riportato dal ‘The Athletic’, infatti, proprio il Manchester United sta per portare a termine un doppio affare.

I ‘Red Devils’ stanno per definire con il Bayer Monaco l’arrivo a titolo definitivo di Noussair Mazraoui per un’operazione da 15 milioni di euro più 5 di bonus. Il terzino marocchino era uno dei principali obiettivi degli inglesi per la corsia di destra ed ha superato la concorrenza proprio di Dumfries. Una trattativa decollata nelle ultime ore grazie ad una cessione in dirittura d’arrivo: Wan-Bissaka ha infatti accettato la corte del West Ham ed è atteso a Londra nelle prossime 48 per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Calciomercato Inter, pronto il rinnovo di Dumfries: il Manchester United si tira fuori

Oltre all’arrivo di Mazraoui, anche la cessione da 15 milioni di Wan-Bissaka al West Ham certifica il ritiro ‘ufficiale’ da parte del Manchester United dalla corsa per Dumfries.

L’Inter, che non aveva comunque ricevuto proposte concrete per l’esterno olandese, potrà adesso procedere alla definizione del rinnovo di contratto. Una buona notizia per Simone Inzaghi che potrà fare affidamento su un calciatore che ha sempre garantito affidabilità alla fascia destra, nonostante una lieve flessione evidenziata nell’ultima stagione. Un passo importante anche per lo stesso Dumfries che ha sempre dichiarato il suo affetto per i colori nerazzurri. Calciatore che è ben voluto da tutto lo spogliatoio nerazzurro e che si appresta a vivere la sua quarta stagione consecutiva con la maglia dell’Inter.