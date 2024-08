Napoli, apertura all’addio: “Non dipende da me”

Napoli, si aprono le porte per un possibile addio: “Non dipende da me”

Manca sempre meno a quella che sarà la prima gara ufficiale di Antonio Conte da tecnico del Napoli. Il debutto in Coppa Italia degli azzurri è in programma questa sera al Maradona contro il Modena.

Tanta attesa per scoprire quello che sarà il primo Napoli di Conte, ma anche per il mercato. Lukaku resta sempre il primo nome per l’attacco, con il club che ha deciso di non aspettare Victor Osimhen e muoversi a prescindere dall’addio del nigeriano. Per l’attacco c’è anche il nome di David Neres. Il brasiliano è un profilo che piace tantissimo come esterno offensivo, ma prima di formalizzare la proposta al Benfica, il club partenopeo deve concludere alcune cessioni.

A proposito di David Neres, il tecnico del Benfica, Roger Schmidt ha parlato proprio del futuro del brasiliano, aprendo le porte ad un possibile addio. L’allenatore tedesco ha parlato alla vigilia del match d’esordio in campionato da parte del club di Lisbona: “Al momento è un nostro giocatore. Sappiamo ci sono varie squadre interessate, ma non possiamo concentrarci su quello. Abbiamo una buona squadra, i giocatori devono essere concentrati per vincere, anche se dobbiamo fare i conti con il mercato. E questa cosa dobbiamo accettarla. Il mio focus e quello di tutti noi è legato alla partita contro il Famalicao. Purtroppo non dipende da me, le cose non sono sempre nelle mie mani ed è vero che potrebbero esserci altre uscite. Non so se le parti hanno già trovato accordo o meno e non posso entrare nei dettagli della trattativa”.