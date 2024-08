“Andrà all’Inter”: via libera di Oaktree e annuncio sul nuovo colpo

Operazione in prospettiva dell’Inter per il reparto arretrato. La notizia in diretta tv del dirigente del club

Giovani, con potenziale e rivendibili. Il diktat di Oaktree ha modificato se non frenato le strategie di mercato della dirigenza dell’Inter. Se il fondo avesse preso il club qualche mese prima, è probabile che Zielinski e Taremi non sarebbero arrivati. La strada è quindi tracciata, non a caso per il vice Bastoni sono stati bocciati Hermoso e Ricardo Rodriguez – entrambi invece graditissimi a Inzaghi – con Ausilio e soci che si stanno muovendo per profili di prospettiva come i vari Zeze, Renan e Gasiorowski.

Restando sulla difesa, l’Inter è ancora forte su uno dei prospetti italiani più interessanti: Giovanni Leoni, 17enne della Sampdoria che ha già esordito in B l’anno scorso con Andrea Pirlo. I nerazzurri lo trattano da mesi e hanno già incontrato in sede diverse volte l’entourage del ragazzo che piace, ovviamente, pure alle altre big di Serie A.

Leoni nel mirino: “Stanno cercando un accordo con la Sampdoria. Penso che andrà all’Inter

Intervenuto a ‘PadovaSport Tv’, il Ds del Padova Massimiliano Mirabelli ha però annunciato che il futuro del classe 2006 sarà sicuramente in nerazzurro: “So che l’Inter è avanti e penso che andrà lì – le parole dell’ex dirigente del Milan – Sono molto interessati, ho parlato con loro di recente e stanno cercando un accordo con la Sampdoria“.

Leoni è cresciuto nel Padova e dallo stesso club veneto è stato ceduto ai blucerchiati nel febbraio scorso: “Noi riceveremo un 10% sulla futura rivendita – ha svelato Mirabelli in conclusione – quindi sarà altro denaro che entrerà nelle nostre casse”.