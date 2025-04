PAGELLE E TABELLINO MONZA-COMO 1-3: Diao imprendibile, Mota non basta

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per la 31° giornata del campionato di Serie A. Rimonta dei lariani nel derby, con l’attaccante senegalese in evidenza

Il Como va subito sotto nel derby contro il Monza, prima di svegliarsi e superare agilmente i brianzoli nell’anticipo della 31° giornata del campionato di Serie A.

Ai padroni di casa, ormai a un passo dalla retrocessione e contestati dalla curva (compreso il Ceo Galliani), non basta l’iniziale vantaggio di Mota, unico dei pochi a salvarsi nello scacchiere di Nesta. Assane Diao entra in scena e il Como la ribalta già prima dell’intervallo, grazie al giovane attaccante senegalese e al momentaneo pareggio di Ikone. Nella ripresa è il missile sotto la traversa di Vojvoda a chiudere i conti in favore della squadra ospite. Brilla il solito Nico Paz, male Pedro Pereira e Kempf. Fabregas esulta e compie un deciso passo verso la salvezza.

MONZA

Turati 5,5

Pedro Pereira 4,5

Izzo 5

D’Ambrosio 5 (79′ Palacios SV)

Birindelli 5,5 (56′ Castrovilli 5)

Ciurria 6

Bianco 5,5 (56′ Gagliardini 5)

Akpa Akpro 5,5 (66′ Caprari 5)

Kyriakopoulos 5 (56′ Caldirola 5,5)

Keita 5,5

Mota 7

Allenatore Nesta 5

TOP Monza: Mota 7 – Torna al gol dopo quasi sei mesi, approfittando del regalo dello sbadato Kempf. Mette in apprensione la difesa ospite e nel secondo tempo sfiora a più volte il raddoppio. Il migliore per distacco dell’undici di Nesta.

FLOP Monza: Pedro Pereira 4,5 – Tante insufficienze in casa brianzola, dove spicca sicuramente il portoghese che continua a fare danni da braccetto. Vedasi l’errore madornale sul gol del sorpasso di Diao. Sciagurato.

COMO

Butez 7

Vojvoda 7 (59′ Smolcic 6)

Goldaniga 6

Kempf 5

Alex Valle 6,5

Da Cunha 6,5 (71′ Sergi Roberto 6)

Caqueret 6,5 (59′ Perrone 6)

Ikone 7 (71′ Strefezza 6)

Nico Paz 7 (87′ Engelhardt SV)

Assane Diao 7,5

Douvikas 6

Allenatore: Fabregas 7

TOP Como: Assane Diao 7,5 – Ci mette qualche minuto per carburare, quando entra in scena sono subito dolori per il Monza. Firma la rete del sorpasso e in poco meno di tre mesi diventa il capocannoniere del Como. Imprendibile quando accelera, dà sempre la sensazione di essere pericoloso insieme al ‘gemello’ Nico Paz. Gli emissari delle Premier League presenti all’U-Power Stadium avranno preso nota. Unico neo: ogni tanto si specchia e si prende i rimbrotti di Fabregas.

FLOP Como: Kempf 5 – La combina grossa dopo pochi minuti, concedendo a Mota la possibilità di portare in vantaggio il Monza. Patisce i guizzi del portoghese: l’anello debole della retroguardia ospite.

Serie A, il tabellino di Monza-Como: brilla Nico Paz, male Pedro Pereira e Kempf

MONZA-COMO 1-3

5′ Mota (M); 16′ Ikone; 39′ Diao; 51′ Vojvoda

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio (79′ Palacios); Birindelli (56′ Castrovilli), Ciurria, Bianco (56′ Gagliardini), Akpa Akpro (66′ Caprari), Kyriakopoulos (56′ Caldirola); Keita, Mota. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Caprari, Sensi, Forson, Ganvoula, Petagna, Vignato. Allenatore: Nesta

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (59′ Smolcic), Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Da Cunha (71′ Sergi Roberto), Caqueret (59′ Perrone); Ikone (71′ Strefezza), Nico Paz (87′ Engelhardt), Diao; Douvikas. A disposizione: Reina, Iovine, Dele Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Moreno, Braunoeder, Van der Bremt. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Collu (sez. Cagliari)

VAR: Gariglio

Ammoniti: Kyriakopoulos (M), Bianco (M), Nesta (M, dalla panchina), Vojvoda (C)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 8.469