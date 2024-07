De Ligt, il Manchester United in forcing | CM.IT

Il Manchester United spinge per de Ligt, i ‘Red Devils’ vogliono il difensore olandese e stanno accelerando: i dettagli

Dopo la partenza dall’Ajax, nel 2019, con i suoi trascorsi alla Juventus prima e al Bayern Monaco poi, c’è chi ha continuato a stimare e a seguire con grande attenzione Matthijs de Ligt: il suo mentore Ten Hag, che lo vorrebbe al Manchester United.

Ci sono conferme, come appreso da Calciomercato.it, sul forcing in corso da parte del club britannico. De Ligt viene reputato un giocatore molto forte e in grado di dare nuova compattezza alla fase difensiva, motivo per il quale ci sono costanti contatti con il suo entourage per cercare di far avanzare la trattativa anche con il Bayern. I tedeschi, nonostante tutto, vorrebbero comunque monetizzare adeguatamente dalla sua cessione, visti i circa 70 milioni spesi due anni fa per prelevarlo dalla Juventus e non far registrare dunque una minusvalenza. I prossimi giorni potrebbero essere ulteriormente caldi su questo fronte.