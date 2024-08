Chiesa, offerta ritirata: annuncio UFFICIALE del vicepresidente

L’annuncio del vicepresidente ha di fatto ufficializzato la definitiva presa di posizione del club in merito al dossier riguardante Federico Chiesa

Al centro di molte voci di calciomercato, Federico Chiesa è sempre più lontano dalla Juventus. La decisione di Thiago Motta di estromettere nuovamente l’esterno offensivo dalla lista dei convocati, questa volta in vista dell’amichevole contro l‘Atletico Madrid, ha certificato la linea del club bianconero, che non ha alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Chiesa sta calamitando non poche indiscrezioni di mercato. La pista Roma, caldissima nelle scorse settimane, non è tramontata; il possibile scambio con il Napoli per Raspadori – almeno fino a questo momento – non si è tradotto in una trattativa concreta. L’eventuale flirt dell’Inter non ha ancora portato Marotta ad uscire allo scoperto. Il blitz londinese di Ramadani, inoltre, non ha sortito gli effetti che l’entourage del calciatore e lo stesso Chiesa si aspettavano. Ragion per cui, in uno scenario ancora tutto da decodificare, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. A testimoniarlo è l’ultimo annuncio che arriva dalla Turchia.

Juventus, il vicepresidente del Besiktas allo scoperto: “Chiesa? Richieste non logiche”

Nelle scorse settimane erano rimbalzate delle indiscrezioni relative ad un possibile interessamento di alcuni turchi nei confronti di Chiesa. Spifferi confermati dal vicepresidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, che nel rimarcare i contatti avviati dal club turco per capire la fattibilità dell’operazione, ne ha di fatto ufficializzato lo stop definitivo. A riferirlo è TRT Spor:

“Negli ultimi tempi al Beşiktaş è stato accostato Federico Chiesa, e si continua a farlo ancora. È vero che ne parliamo da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle”.

Yücel ha quindi continuato: “Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Beşiktaş: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori. Siamo consapevoli delle nostre lacune, lavoreremo duro fino all’ultimo giorno della sessione trasferimenti”.