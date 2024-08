Napoli, la ‘melina’ di Manna: “Osimhen ha chiesto di andare via, ma non è detto che arrivi Lukaku”

Napoli, le parole del ds Giovanni Manna ai microfoni di Mediaset non sono passate inosservate. Da Osimhen a Lukaku: il punto del dirigente azzurro

La stagione del Napoli sta per iniziare ufficialmente con la gara di Coppa Italia contro il Modena. Un appuntamento importante sotto tanti punti di vista perché, oltre a rappresentare la prima panchina di Conte alla guida degli Azzurri, si prospetta densa di profondi intrecci di calciomercato.

Intervenuto ai microfoni di Mediaset pochi minuti del fischio d’inizio della sfida contro il Modena, il ds del Napoli Giovanni Manna ha posto l’accento proprio sui possibili avvicendamenti in casa azzurra, con il sempre più probabile passaggio di consegna da Osimhen a Lukaku. Pur sottolineando la volontà di trovare una soluzione con Osimhen, Manna ha ‘glissato’ sulla possibilità che il sostituto dell’attaccante nigeriano alla fine sia Romelu Lukaku: “Osimhen? Ha chiesto di andar via, siamo tranquilli perché abbiamo calciatori in rosa che possono sostituirlo. Ciò che succederà nei prossimi giorni lo vedremo. Lukaku? È un calciatore del Chelsea: siamo tranquilli con gli attaccanti attualmente in rosa. Può arrivare un nuovo attaccante e non è detto che sia Lukaku. Ci faremo trovare pronti”.