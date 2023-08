DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 26 agosto

Come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, questo weekend sarĂ decisivo per il futuro di Matias SoulĂ©: il Frosinone resta in netto vantaggio, ma la Juventus ha ricevuto un sondaggio per un prestito dell’argentino anche dal Betis Siviglia. Gli agenti del giocatore stanno arrivando in Italia.

