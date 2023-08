Svolta Pavard-Inter, ecco il sostituto: data fissata

Ci siamo per il nuovo difensore che tra qualche giorno sarà a disposizione di Simone Inzaghi

E’ servito un ulteriore contatto nella giornata di ieri per sbloccare l’impasse che si era creato negli ultimi giorni sul fronte Benjamin Pavard. L’Inter, a causa dei continui ritardi da parte del Bayern Monaco a concedere il via libera definitivo, aveva già iniziato a valutare dei piani alternativi al forte difensore francese.

Invece, nella telefonata avvenuta tra le due società, il club nerazzurro ha ricevuto solamente rassicurazioni da parte dei bavaresi circa la buona riuscita dell’operazione. A creare qualche apprensione nella giornata di ieri era stato infatti Thomas Tuchel, il quale aveva annunciato che – senza un valido sostituto dal mercato – il difensore non sarebbe stato ceduto all’Inter.

Una ricerca che sembra aver finalmente prodotto dei risultati. Con molta probabilità sarà infatti Trevoh Chalobah il sostituto individuato dal Bayern Monaco per il proprio reparto arretrato. Il difensore, fortemente voluto dallo stesso Tuchel che lo aveva allenato sulla panchina del Chelsea, è stato seguito nell’ultimo anno anche dall’Inter che più volte ha tentato invano di strapparlo alla formazione inglese.

Calciomercato Inter, Pavard si avvicina: lunedì atteso a Milano

Per quanto riguarda i dettagli dell’operazione, resiste l’accordo che Inter e Bayern avevano già raggiunto nei giorni scorsi sulla base di un’offerta da 30 milioni di euro più 2 di bonus per il difensore in scadenza nel giugno 2024. Al calciatore andrà invece un contratto di 5 anni da 4 milioni di euro di ingaggio con i benefici del decreto crescita per il club.

Per ovvi motivi, Pavard non farà in tempo ad esserci nella trasferta di Cagliari, come invece inizialmente richiesto e sperato da Simone Inzaghi che in extremis riuscirà comunque ad avere a disposizione Matteo Darmian dopo i problemi alla caviglia accusati alla prima in campionato contro il Monza.

Per quanto riguarda il francese, invece, va ribadito come la volontà dello stesso calciatore sia stata decisiva per portare a termine l’affare tra i due club. Tra lunedì e martedì dovrebbe dunque sbarcare a Milano per visite mediche e firma. Grazie agli ottimi rapporti tra le due società, l’affare non è in discussione e in Viale della Liberazione non si aspettano clamorosi dietrofront.

