Inter-Pavard, nuovi segnali dalla Germania: Inzaghi col fiato sospeso

Nuovi sviluppi nella trattativa per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter: segnale importanti dal difensore francese

Continua ad ingarbugliarsi la vicenda Pavard: l’Inter aspetta l’arrivo del difensore francese, bloccato però dal Bayern Monaco che vuole prima trovare un sostituto.

L’Inter continua ad aspettare Benjamin Pavard. Una situazione in cui i tifosi rivedono gli spettri del caso Samardzic, con l’affare che sembrava ormai prossimo ad andare in porto, salvo poi vedere saltare tutto. La trattativa per il difensore francese ha connotati simili, eppure le indiscrezioni riferiscono di una trattativa che non è assolutamente in dubbio.

Trovato l’accordo col Bayern Monaco e con il calciatore già da giorni, anche in virtù degli ottimi rapporti tra le due società. Nessun problema con l’entourage del giocatore e nessun ultimatum fissato stando a quanto risulta a Calciomercato.it. E la novità di queste ore spinge l’affare verso la conclusione.

Calciomercato Inter, le ultime sull’affare Pavard

Questo pomeriggio il Bayern Monaco è sceso in campo per l’allenamento in vista della sfida in programma domenica pomeriggio con l’Augsburg. E tra i giocatori in campo agli ordini di Tuchel non c’era Benjamin Pavard.

Un segnale importante: già mercoledì il difensore classe ’96 non si era allenato, ufficialmente per motivi fisici. Ieri si era riaggregato al gruppo, ma quest’oggi è tornato a non allenarsi col resto del gruppo, nonostante le dichiarazioni di Tuchel il quale ha confermato: “Ci ha chiesto di essere ceduto, ma noi lo stimiamo molto”.

Il tecnico della formazione bavarese ha sottolineato che lo scorso anno Pavard “ha giocato più dell’80% delle partite. Un conto è volersene andare, ma il momento deve essere adeguato”. Dichiarazioni che hanno fatto suonare qualche campanello d’allarme tra i tifosi dell’Inter: “Mi ha espresso il desiderio di andare via molto tardi e mi ha sorpreso, ma non sta ‘scioperando’, ha saltato solo un allenamento”.