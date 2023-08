Pavard, l’ultimatum dell’Inter e lo scenario a parametro zero: come stanno davvero le cose

L’arrivo di Benjamin Pavard tarda e i tifosi dell’Inter sono in ansia, ma il francese vestirà nerazzurro in ogni caso: cosa sta succedendo in queste ore

La questione Pavard continua a tenere in ansia tutti i tifosi dell’Inter, che da giorni sentono parlare di un accordo chiuso tra tutte le parti in causa ma non hanno ancora visto materializzarsi il francese a Milano. E in effetti al momento non ci sono date fissate per l’eventuale arrivo del difensore campione del mondo nel 2018.

Più il tempo passa più, ovviamente, sale la preoccupazione degli interisti così come di Simone Inzaghi. Che sta pregustando di allenare un giocatore di caratura internazionale. Come stanno le cose? Ciò che filtra è che l’affare ad ora non è assolutamente in dubbio. L’accordo col Bayern Monaco c’è così come quello con il calciatore già da diversi giorni, cementando ulteriormente i rapporti con i bavaresi che sono da reputarsi ottimi. Allo stesso modo non ci sono frizioni o scricchiolii con gli agenti di Pavard, nessun ripensamento. E allo stesso tempo – stando a quanto risulta a Calciomercato.it -, non è stato fissato nessun ultimatum o termine di scadenza categorico.

Pavard, l’Inter spera ma il Bayern prende tempo: l’accordo resisterà nel tempo

Di certo c’è che l’Inter e Inzaghi fremono per averlo subito a disposizione e la speranza del tecnico nerazzurro sarebbe di averlo a disposizione contro il Cagliari. Il match in Sardegna è in programma per lunedì sera, sulla carta ci sarebbe ancora tempo e spazio perché il francese scenda in campo.

Al momento però il Bayern Monaco ha chiesto ancora qualche giorno di tempo perché prima vuole chiudere per il sostituto. Ma di notizie e trattative vere che vanno in quella direzione ad ora non sembrano esserci. In ogni caso, anche se Pavard non dovesse arrivare all’Inter entro il primo settembre, l’accordo con il calciatore resisterebbe in toto anche per i prossimi mesi. Ciò vuol dire che potrebbe magari arrivare a gennaio per una cifra più bassa o, ancora più probabilmente, a parametro zero il prossimo anno dal momento che è in scadenza. Insomma, la sensazione è che – adesso o tra qualche mese – Benjamin Pavard vestirà in ogni caso la maglia dell’Inter.