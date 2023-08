Juventus, Soule e Kaio Jorge in partenza: ecco tutti gli incastri | CM.IT

Juventus, Matias Soule e Kaio Jorge sul piede di partenza: su entrambi c’è il Frosinone, ma non solo

Entrambi sul mercato, entrambi destinati a lasciare la Juventus in prestito per giocare e avere minuti a disposizione. Sia Kaio Jorge che Matias Soule hanno da tempo le valigie in mano, resta da capire quale sarà la loro destinazione.

Vi abbiamo raccontato come il Frosinone abbia raggiunto un’intesa con i bianconeri per il trasferimento in prestito di Kaio Jorge, ma sul giovane attaccante brasiliano c’è anche l’Udinese. Una pista maggiormente gradita da parte del ragazzo, che preferirebbe trasferirsi in Friuli, al contrario della Juventus, che vorrebbe mandare il giocatore in gialloblù. Frosinone che è anche in netto vantaggio per quanto riguarda la corsa a Soule, ma anche in questo caso i ciociari devono guardarsi le spalle.

Per il futuro di #Soulé tempistica confermata: #Frosinone in netto vantaggio nella corsa al giocatore 🇦🇷, ma è arrivato ieri il sondaggio del #BetisSiviglia che lo ha chiesto in prestito alla #Juventus @calciomercatoit Agente in arrivo 🇮🇹, lavori in corso 🚧 https://t.co/fX3NLq61TC — Alessio Lento (@alessio_lento) August 26, 2023

Ieri è infatti arrivato il sondaggio da parte del Real Betis, che ha chiesto alla Juventus il giocatore in prestito. Un’opzione allettante, che permetterebbe all’argentino di poter disputare anche l’Europa League. Nel frattempo gli agenti del giocatore stanno arrivando in Italia per capire quale può essere l’opzione migliore per il ragazzo. Le prossime ore potranno rivelarsi decisive per quanto riguarda entrambi i fronti: il Frosinone spera nel doppio colpo, ma serve essere convincenti per battere la concorrenza degli altri club.

