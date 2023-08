La Juve non molla Berardi, ma il Sassuolo fa muro. Tutto passa dalle cessioni

La Juventus si avvicina all’esordio casalingo. Domani alle 18:30 i bianconeri ospiteranno il Bologna sul campo dell’Allianz Stadium. Tra voglia di dare continuità alla prestazione alla vittoria contro l’Udinese e mercato aperto

La rosa a disposizione di Max Allegri è completa e, come oramai è chiaro, eventuali entrare sono vincolate alle uscite degli ultimi giorni. Vale anche per Domenico Berardi, ancora nel mirino della dirigenza juventina.

Il mercato della Juventus della sessione estiva 2023 non è stato tra i più entusiasmanti degli ultimi anni. La necessità di risanare i bilanci, unita alla esclusione dalla Champions League non hanno messo nelle condizioni migliori la dirigenza. La voglia di perseguire un percorso di sostenibilità è il mantra dettato dal football director Giuntoli. Ecco dunque che, al netto di una rosa completa (e anzi da sfoltire), eventuali nuovi ingressi sono legati alla necessità di cedere.

Questa situazione coinvolge appieno Domenico Berardi, bandiera del Sassuolo, sempre nel mirino della Juventus. Il classe ’94 in ogni sessione di mercato è accostato a diversi club della nostra Serie A ma, stagione dopo stagione, è sempre rimasto in neroverde diventando simbolo della società del modenese. L’interesse della ‘Vecchia Signora’ a 29 anni potrebbe essere l’ultima grande chiamata della sua carriera, per fare un grande salto sempre rimandato anno dopo anno.

Juve, valzer sulle fasce: a sinistra in tre per due posti. Se esce Kostic, tutto su Berardi

La Juventus non molla Berardi e ci vuole provare fino all’ultimo. Il destino dell’esterno calabrese è però legato ad una cessione bianconera. Su tutti, quella di Filip Kostic.

Il Sassuolo non ha intenzione di privarsi del proprio top player e fa muro sulla cessione dell’esterno. I neroverdi, attraverso le parole di Carnevali, hanno chiuso le porte a tutti gli acquirenti, scagliandosi contro la dirigenza torinese: “Non andrà alla Juve, Giuntoli non ha rispettato la nostra scadenza”. Dichiarazioni forti, che però raccontano dell’interesse reale della Juve sul giocatore. Il Sassuolo ne fa una questione di tempistiche, come a dire che se vendono Berardi ora, non riescono a sostituirlo a dovere.

Lato Juve, tutto passa dalle cessioni. In ordine di gradimento per una partenza, dalle parti della Continassa, ci sono: Kostic, Kean e poi per ultimo Iling Jr. Il valzer sulle fasce è quindi aperto. Sulla fascia sinistra Max Allegri è coperto: Andrea Cambiaso ha convinto proprio tutti, Samuel Iling Jr alla Juventus non hanno tutta questa voglia di venderlo… ma in caso di offerta giusta nessuno è incedibile. Su tutti, è Filip Kostic il prescelto per fare spazio e cassa, anche per questioni anagrafiche. Altrimenti, senza svendere, un’offerta per Moise Kean (che gode della stima del mister) sarebbe presa in considerazione.

In ogni caso, Berardi al momento è stato reintegrato in gruppo anche se Dionisi – in conferenza stampa – ha ufficializzato la non convocazione per la gara col Napoli: “Sarà pronto per la prossima”, ha aggiunto.

Qualora dovessero verificarsi le condizioni e gli incastri giusti, vedi la cessione di Kostic, la Juventus proverebbe ad affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.