Pressing continuo sul Milan: ecco l’offerta ufficiale per l’addio

Le ultime sul mercato dei rossoneri: il giocatore continua ad essere nel mirino del club, che avrebbe presentato un’offerta ufficiale

Il calciomercato del Milan non è ancora chiuso. Non è un segreto che Stefano Pioli sia in attesa di un nuovo attaccante, ma i rossoneri dovranno piazzare anche i tanti esuberi, finiti ai margini della rosa.

Attenzione, però, ad un’altra situazione, quella legata a Rade Krunic. Dalla Turchia continuano ad insistere: il bosniaco è una priorità del Fenerbahce che secondo quanto riportato da Ajansspor avrebbe presentato una nuova offerta ufficiale da 10 milioni di euro più uno di bonus.

Fino a questo momento, dalle parti di via Aldo Rossi hanno sempre smentito qualunque tipo di offerta per il centrocampista bosniaco. E’ chiaro, ormai a tutti, che per il Milan nessuno è incedibile, ma serve l’offerta giusta al momento giusto. Il Diavolo non ha chiaramente bisogno di vendere i propri calciatori, che sono centrali nel progetto di Stefano Pioli: Krunic è considerato una pedina fondamentale e non è un caso se lunedì abbia giocato titolare, nel 4-3-3 di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma ha sempre usato parole importanti per l’ex Empoli e anche stasera punterà su di lui.

Milan, Krunic insostituibile: il bosniaco centrale nel progetto di Pioli

Senza Ismael Bennacer, Krunic è praticamente un insostituibile e proprio per questo una sua cessione appare complicata, anche di fronte all’offerta giusta da 13/15 milioni di euro. Trovare un sostituto sarebbe più che complicato.

L’algerino, poi, tornerà non prima di Dicembre e oggi alle spalle di Krunic, la prima scelta è Yacine Adli. Stefano Pioli lo ha detto chiaramente la scorsa settimana, facendo capire, però, che nel ruolo di playmaker può giocarci anche Tijjani Reijnders. Nei prossimi giorni capiremo dunque se il bosniaco lascerà il Milan. In Turchia continuano a crederci, ma la sensazione è che alla fine il bosniaco resterà in rossonero, facendo felice il suo allenatore.