Da Beto al sostituto passando per il difensore: Udinese protagonista | CM.IT

Il centravanti portoghese è a un passo dall’Everton. Per la sua sostituzione prende quota il nome di un ex Roma. Per la difesa trattativa avviata col Tolosa

L’Udinese è tra le protagoniste di questi ultimi giorni di mercato. Nella diretta di Calciomercato.it di due giorni fa, abbiamo anticipato il ritorno dell’Everton su Beto.

Non riuscendo a chiudere in Premier per l’attaccante, i ‘Toffees’ hanno deciso di ripartire all’assalto del centravanti portoghese in questa estate anche nei radar dell’Inter. Il club inglese sta definendo l’operazione sulla base di 30 milioni di euro più bonus.

Chi al posto di Beto? Nelle ultime ore ha preso corpo anche la candidatura di Borja Mayoral, 26enne spagnolo con un passato recente alla Roma, nella quale non è riuscito a lasciare il segno. Il Getafe potrebbe lasciarlo partire visto che non è un titolarissimo. Nella passata annata ha realizzato 9 gol.

Udinese, obiettivo difensore: trattativa avviata per Rouault

Dall’attacco alla difesa, come raccolto da CM.IT i friulani puntano ad acquistare un centrale in questi ultimi giorni di finestra estiva.

Avviata una trattativa col Tolosa per Anthony Rouault, francese di 22 anni con solo un altro anno di contratto.

