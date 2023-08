Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 24 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di giovedì 24 agosto 2023

Siamo entrati ufficialmente nell’ultima settimana di calciomercato, con diversi club di Serie A che non sono ancora completi e devono operare in diverse zone del campo. In tutto questo, bisogna tenere d’occhio anche le possibili occasioni last minute: su tutte, Romelu Lukaku.

La Roma, nel frattempo, non molla la presa per Duvan Zapata: l’Atalanta sta avendo qualche ritrosia a lasciar partire il proprio attaccante, ma il colombiano spinge per raggiungere i giallorossi. L’Inter si appresta ad accogliere Pavard, mentre il Milan pensa ad Ekitike per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli.

Calciomercato, tutte le trattative e le news del 23 agosto.

09:04 Napoli, l'Al Ahli sorpassa per Gabri Veiga Napoli beffato dall’Al Ahli per Gabri Veiga: conferme sul blitz degli arabi, pronti a pagare la clausola al Celta Vigo e a offrire un maxi contratto al 21enne spagnolo.