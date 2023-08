Milan, ostacoli per Ekitike: confermate anticipazioni CM.IT

Il Milan alla ricerca dell’ultimo rinforzo sul mercato: su Ekitike, confermate le anticipazioni di CM.IT sulle difficoltà per il francese

Stefano Pioli è stato chiaro: occorre qualcosa in più per appoggiare Giroud in attacco, con il solo Okafor come ricambio del francese che potrebbe non bastare, nonostante l’ottimo esordio del Milan a Bologna.

I principali quotidiani sportivi confermano oggi quanto raccontato dalla redazione di Calciomercato.it. Hugo Ekitike resta il profilo preferito dal Milan, ma ci sono difficoltà per concretizzare l’affare. I rossoneri per ora non vanno oltre la proposta di prestito, il Psg vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo. Trattativa in corso ma con le parti che dunque al momento sono piuttosto lontane.

E così, occhio all’ipotesi Jovic come alternativa per il Milan. Idea che per adesso non scalderebbe particolarmente, ma che potrebbe tornare d’attualità per le condizioni favorevoli dell’approdo del serbo dalla Fiorentina, che di fatto lo ha già messo fuori dal progetto.