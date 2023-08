Milan, da Ekitike a Jovic: il punto sull’attacco | CM.IT

Milan, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono a caccia del decimo colpo: Pioli aspetta un nuovo centravanti

Non è ancora chiuso il calciomercato del Milan. In serata è stato ufficializzato l’acquisto di Marco Pellegrino, il nono colpo di questa lunga e calda estate, ma per i rossoneri non è finita.

Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa, al termine di Bologna-Milan, ha lasciato intendere di volere un attaccante da affiancare ad Olivier Giroud. Lorenzo Colombo si è promesso al Monza, ma il Diavolo per lasciarlo andare, in prestito (prima firmerà il rinnovo fino al 2028), ha bisogno di mettere le mani su un nuovo attaccante.

Hugo Ekitike continua ad essere uno dei profili più apprezzati dalle parti di via Rossi. Come appresso da Calciomercato.it, la trattativa con il Psg è iniziata, ma le parti sono lontane. Il Diavolo, al momento, non va oltre il prestito. Formula che non convince i francesi. Il calciatore piace, inoltre, a diversi club, come il West Ham, che può proporre formule più convincenti.

Calciomercato Milan, Jovic idea concreta: il punto della situazione

Per il Milan sullo sfondo restano anche altre piste e una di queste porta certamente a Jovic.

L’attaccante serbo è in uscita dalla Fiorentina e il club rossonero può diventare un’opportunità nei prossimi giorni. Oggi l’ex Real Madrid non scalda il Diavolo, ma le condizioni economiche per il suo approdo al Milan sono favorevoli e realizzabili. Ecco perché un suo acquisto prima della chiusura del mercato non va escluso, anche se in questo momento le priorità sono altre. Non va scartata, infine, l’idea Armando Broja, ma anche in questo caso serve che il Chelsea conceda il prestito.