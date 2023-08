DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 23 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di mercoledì 23 agosto 2023

Romelu Lukaku non esce dai radar del mercato delle big italiane. Non è ancora detta l’ultima parola con la Juventus, anche se Vlahovic va verso la permanenza in bianconero.

La Roma ci pensa ma nessuna mossa concreta finora dei giallorossi per il centravanti belga, con Mourinho che aspetta buone nuove da Zapata che si è promesso ai capitolini. L’Inter intanto aspetta l’ultimo via libera per Pavard: Inzaghi punta ad averlo a disposizione per la trasferta di lunedì in casa del Cagliari. Caccia a una punta invece per i cugini del Milan che tornano sotto per Ekitike del PSG.

Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, mercoledì 23 agosto 2023.

LIVE

08:06 Roma, giornata decisiva per Zapata Giornata decisiva per il futuro di Duvan Zapata: l’agente dell’attaccante colombiano incontra l’Atalanta, la Roma spera nel via libera per il colombiano.