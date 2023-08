Napoli, rebus sulla cessione di Zerbin: Garcia si sbilancia | ESCLUSIVO

Il futuro di Alessio Zerbin è tutto da scrivere, ma Rudi Garcia si è sbilanciato sul ragazzo: lo scenario entro il 31 agosto.

Il calciomercato del Napoli può surriscaldarsi negli ultimi giorni, a ridosso della chiusura della finestra estiva. Sono diversi i calciatori che attendono di conoscere il proprio destino. Diego Demme, Hirving Lozano, Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano ma anche Alessio Zerbin.

L’attaccante piemontese del club partenopeo è stato confermato nella passata stagione da Luciano Spalletti. Ha disputato diverse partite, ma davanti a sé aveva Kvaratskhelia ed è stato difficile poter trovare spazio. In questi mesi, la dirigenza, l’entourage del calciatore e Alessio hanno valutato il da farsi, ma ancora non hanno preso una decisione definitiva.

Dopo le settimane di ritiro in Trentino e Abruzzo, Garcia ha conosciuto Zerbin, apprezzandone le sue qualità. Nel frattempo, diversi club di Serie A hanno mostrato il loro interesse: ecco cosa pensa il mister del suo calciatore.

Garcia elogia Zerbin: futuro tutto da scrivere

Sulle tracce di Zerbin c’è il Frosinone, con il quale ha disputato l’intera stagione 2021-22 in gialloblu in Serie B, dimostrando di essere all’altezza della categoria, se non di più. Ma anche Empoli e Bologna hanno sondato la pista per il novarese.

Il classe 1999 vuole restare nella massima serie, ma assieme al Napoli sta valutando se accettare una proposta di un’altra squadra o proseguire in azzurro, con la consapevolezza che Kvaratskhelia sarà il titolare indiscusso della corsia mancina. E’ c’è concorrenza spietata in attacco, considerando che contro il Frosinone il mister ha provato Raspadori a sinistra.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, Rudi Garcia ha mostrato grande apprezzamenti nei confronti di Zerbin e tra i due c’è un rapporto eccellente, di grande stima. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola e far sì che Alessio si convinca a giocarsi le proprie carte in un top club come Napoli, sacrificando sicuramente il proprio minutaggio.

D’altra parte, il ragazzo per crescere ha bisogno di giocare con continuità. Il Frosinone, sotto questo punto di vista, potrebbe concedergli maggior spazio. Nei prossimi otto giorni si definirà il quadro attorno al numero 23 azzurro. E il Napoli difficilmente interverrà nel sostituirlo: sulla fascia sinistra, come alternativa al georgiano, possono giocare Elmas, Kvaratskhelia e all’occorrenza anche Politano o Lozano.