L’Atalanta blocca Zapata: agente in sede per chiedere cessione alla Roma | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’attaccante colombiano, nel mirino della Roma di Jose Mourinho. Il punto della situazione

È una giornata decisiva per il futuro di Duvan Zapata. L’Atalanta, come sta emergendo negli ultimi giorni, a causa dell’infortunio di El Bilal Touré ha frenato le trattative ben avviate con la Roma per la cessione del colombiano, per il quale c’era un principio d’accordo sulla base di 5 milioni più bonus.

Negli ultimi giorni, sia Gasperini che la dirigenza orobica hanno manifestato al calciatore la sua importanza per il progetto, visto l’accaduto con il nuovo acquisto. Zapata, però, ha già dato il suo sì ai giallorossi (accettando totalmente anche la loro proposta economica) e oggi ci sarà un ultimo tentativo per sbloccare la cessione. Il suo agente, Fernando Villarreal, sarà nel pomeriggio a Zingonia per ribadire la volontà della punta di cogliere l’ultima, grande occasione della sua carriera. L’Atalanta per ora continua a far muro e da questa riunione, probabilmente, si giungerà al verdetto definitivo sul futuro dell’ex Napoli.