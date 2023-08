Zapata-Roma, si lavora per far partire il giocatore domani | CM.IT

Possibile svolta in arrivo per Duvan Zapata alla Roma. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante dell’Atalanta

Passo avanti decisivo nella trattativa che può portare Duvan Zapata alla Roma. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le parti si sono avvicinate ulteriormente e hanno risolto le difficoltà anticipate ieri dalla nostra redazione, riguardanti soprattutto il contratto del colombiano e l’opzione di rescissione anticipata per il terzo anno in giallorosso.

L’operazione, dunque, è ormai definita sia con l’Atalanta, che ha accettato un’offerta da 5 milioni di euro più 5 di bonus (alcuni dei quali facilmente raggiungibili), sia con la punta. L’obiettivo di chi lavora all’affare è risolvere tutti i dettagli burocratici della questione entro oggi per far sì che Zapata possa essere nella capitale già domani. La Dea ha deciso di procedere alla cessione nonostante il parere contrario di Gasperini, che ieri si è espresso anche pubblicamente a favore dell’ex Napoli. È stata decisiva la volontà del calciatore, che dopo cinque stagioni in nerazzurro, spingeva per una nuova avventura e per mettersi a disposizione di Mourinho quanto prima. Se non sorgeranno ulteriori intoppi, da domani comincerà un nuovo capitolo della sua carriera.