Thiago Motta e Zirzkee insieme: tutto deciso, ecco dove

Il tecnico del Bologna è in scadenza di contratto e può lasciare al termine di questa stagione

Si sta togliendo più di una soddisfazione Thiago Motta in questa stagione alla guida del Bologna. Il tecnico italo-brasiliano, reduce dal successo ottenuto all’Olimpico contro la Roma lo scorso lunedì, ha staccato i giallorossi in classifica e si è portato a -2 dal terzo posto occupato dalla Juventus. Uno scatto in avanti nella corsa Champions League, in virtù dei cinque posti destinati il prossimo anno al campionato italiano.

Lo stesso allenatore, però, il 30 giugno andrà in scadenza di contratto con il Bologna. L’ex centrocampista di Inter e Psg, grazie allo straordinario percorso dell’ultimo anno, è diventato probabilmente il tecnico più ambito sul panorama italiano. Idee nuove al servizio di un calcio moderno e divertente che ha reso la formazione rossoblù tra le più spettacolari del calcio italiano. Il successo dello scontro diretto contro la Roma, reduce dalle fatiche europee, ha definitivamente proiettato i ragazzi di Thiago Motta come favoriti nella lotta per i primi cinque posti.

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, il tecnico è da tempo il prescelto della Juventus per raccogliere l’eredità di Allegri. Il club bianconero ha voglia di cambiamento e, come raccontato dalla nostra redazione, John Elkann ha intenzione di tagliare una volta per tutte con il passato e lasciarsi alle spalle l’era Andrea Agnelli dalla prossima estate. Non è un mistero, inoltre, che Thiago Motta in passato sia stato seguito con grande interesse anche dal Milan, altro club stregato dalle sue qualità in panchina.

Calciomercato Juve e Milan: la destinazione di Thiago Motta e Zirkzee

A prescindere da quale sarà la prossima panchina di Thiago Motta, è probabile che quest’ultimo possa fare il possibile per portarsi dietro uno dei volti principali del suo Bologna, Joshua Zirkzee.

Chiaramente l’attaccante olandese ha una valutazione molto alta e, al netto della volontà dell’allenatore, tanto dipenderà dalla disponibilità economica del prossimo eventuale club. Stando alle risposte del sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, proprio su Thiago Motta e Zirkzee dovrebbe puntare la Juventus in vista di un nuovo ciclo. La coppia del Bologna è stata votata dal 35% degli utenti, davanti a Thiago Motta-Calafiori al 24%, Gasperini-Koopmeiners al 22% e Conte-Lukaku con il 19%.