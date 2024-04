Milan-Inter non è ancora finita: scippo con la clausola

Le ultime di calciomercato vedono protagoniste le due milanesi, affrontatesi lunedì sera nel derby che ha consegnato lo Scudetto alla squadra di Inzaghi

Il derby tra Milan e Inter continua, ma sul calciomercato. Nello specifico per uno dei migliori talenti che offre in questo momento il calcio sudamericano, o meglio dire argentino.

Parliamo di Ezequiel Fernandez, centrocampista classe 2002 in forza al Boca Juniors. Nato a San Miguel, il ventunenne è in grande ascesa, possiamo dire definitivamente esploso nell’ultimo anno. Tanto da attirare su di sé l’interesse di molti grandi club europei. In casa ‘Xeneize’ c’è il timore che possa arrivare presto una proposta difficile da rifiutare, o che qualcuno decida di pagare la clausola risolutiva che ammonta a circa 15 milioni di dollari, che saliranno a 20 negli ultimi giorni di mercato. Ovvero a 18 milioni di euro.

Te amo Ezequiel Fernández. No recuerdo el último jugador que me generó lo que me genera este pibe. Que disfrute verlo https://t.co/EecvpNn2Wn — X Fernández 🇺🇾 (@NotJoanefe) April 22, 2024

Dal Milan all’Inter passando per Napoli e Lazio: poker di italiane su Fernandez

Regista basso bravo sia in fase di costruzione che di interdizione, Fernandez è nel mirino anche delle due milanesi, come conferma ‘Masfichajes.com’.

Sia il Milan, con Reijnders, che l’Inter con Calhanoglu sono copertissime in cabina di regia, ma nel mercato tutto può succedere e per questo non sarebbe del tutto una sorpresa se una delle due – specie i rossoneri – decidesse di fare un investimento per il numero 21 del Boca, sulle cui tracce vi sarebbero altre due società italiane, vale a dire Napoli e Lazio.