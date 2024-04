Doppia penalizzazione UFFICIALE: campionato italiano nel caos

Il provvedimento non è tardato ad arrivare a sancirà per loro un vero e proprio inizio col botto. Il Tribunale Federale ha ufficializzato la maxi penalizzazione

Contraddistinto da diverse polemiche, il movimento calcistico italiano è stato costretto a far fronte a molti punti interrogativi negli ultimi mesi. Oltre alle vicende di campo, però, a tenere banco sono spesso anche e soprattutto le questioni giudiziarie. Una delle ultime ha portato il Tribunale Federale Nazionale ad infliggere una doppia penalizzazione che, in vista della prossima stagione, ridefinirà sin da subito equilibri e gerarchie.

Con una nota diramata dal sito ufficiale della FIGC, infatti, sono state rese note le penalizzazioni inflitte all’Alessandria e al Brindisi. La compagine piemontese e quella pugliese, che militano rispettivamente nel Girone A e nel Girone C di Serie C, nella prossima stagione dovranno scontare una penalizzazione in classifica di sei punti in classifica. Fatali le violazioni di natura amministrativa che hanno portato il Tribunale Federale ad infliggere una maxi sanzione.

Violazioni amministrative: penalizzazioni UFFICIALI per Alessandria e Brindisi

Oltre ai punti tolti in classifica, infatti, i due club sono stati sanzionati anche con ammende che complessivamente si attestano sui 16.000 euro (15 mila per l’Alessandria e mille euro per il Brindisi). Ma non basta. Il Tribunale Federale, infatti, ha anche sanzionato Andrea Molinaro, presidente del CDA e amministratore unico dell’Alessandria, con 12 mesi di inibizione. Inoltre, sono stati inibiti anche l’amministratore unico del Brindisi e l’amministratore unico della Fermana. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Nell’ambito di diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva, l’Alessandria (Girone A di Serie C) e il Brindisi (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. I due club sono stati altresì sanzionati con ammende per complessivi 15.500 euro, l’Alessandria, e 1.000 euro, il Brindisi. A seguito di violazioni di natura amministrativa, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro anche la Fermana (Girone B di Serie C)”.