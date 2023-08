Zapata-Roma, l’agente vola a Bergamo per sbloccare la cessione | CM.IT

Duvan Zapata spinge per trasferirsi alla Roma. La lunga trattativa per portare il colombiano nella Capitale ha vissuto oggi un’altra importante giornata

La Roma insiste per Duvan Zapata e il giocatore spinge per il club giallorosso. Situazione che ancora non si sblocca ma che domani potrebbe vedere una svolta fondamentale.

Il giocatore si è riunito con la dirigenza che gli ha proposto nuovamente di restare in nerazzurro, visto che, con l’infortunio di El Bilal Touré, ci sarebbe ancora enorme bisogno di lui. Una necessità espressa chiaramente anche da Gasperini nei giorni scorsi, che cozza con la volontà del calciatore. Zapata vuole trasferirsi a Roma e ieri attendeva solo la chiamata del club per mettersi in viaggio, svolgere le visite mediche e cominciare subito a lavorare con Mourinho.

Mentre cominciano ad emergere rumours su nuove piste per i giallorossi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it domani l’agente dell’attaccante, Fernando Villarreal, volerà a Bergamo per riunirsi con la dirigenza orobica e provare a sbloccare l’affare definitivamente. Sarà, dunque, una giornata decisiva per il futuro dell’operazione.