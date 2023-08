Lazio-Guendouzi, intesa raggiunta: le cifre | CM.IT

Lazio a caccia di rinforzi in mediana: intesa raggiunta con Matteo Guendouzi dell’Olympique Marsiglia

Non c’è il due senza il tre. Dopo Daichi Kamada e Nicolò Rovella, la Lazio è vicina a chiudere il suo terzo acquisto a centrocampo.

Il nome in questione è Matteo Guendouzi, centrocampista francese in forza all’Olympique Marsiglia. L’ex giocatore dell’Arsenal è legato al club transalpino fino al 2025. Tornato in patria nel 2021, Guendouzi ha disputato le ultime due stagioni da titolare, ma la concorrenza non manca, visto che dal mercato è arrivato Geoffrey Kondogbia. In queste prime gare stagionali sotto la gestione Marcelino, il classe 1999 non è mai stato schierato titolare: un segnale come non sia considerato una pedina chiave dal tecnico spagnolo.

Ecco quindi che la Lazio si è fiondata con decisione su di lui e, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club biancoceleste avrebbe raggiunto un accordo verbale con il franco-marocchino per un contratto quinquennale a 2.8 milioni di euro annui. Ora il club capitolino deve raggiungere l’intesa con l’Olympique Marsiglia, ma le possibilità che Maurizio Sarri possa accogliere presto un nuovo innesto in mediana si fanno sempre più concrete.