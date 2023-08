Doppio accordo per Salah e domino clamoroso: la Juve ora trema

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Salah che potrebbe tirare in causa indirettamente anche la Juventus

Un altro top player è pronto a volare in Arabia. Dopo gli innesti, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e Kanté, anche Momo Salah avrebbe già accettato al ricca offerta messa sul piatto dall‘Al Ittihad.

Le ‘tigri d’Arabia’, dopo aver strappato il sì dell’egiziano, secondo gazzetta.it avrebbero praticamente trovato l’accordo anche con il Liverpool. Una trattativa avanzata in maniera importanti negli ultimi giorni, che sarebbe sul punto di materializzarsi. Secondo Marco Guidi, infatti, la firma dell’egiziano è attesa a stretto giro di posta, dopo che il club saudita ha soddisfatto le richieste economiche dei Reds, che in un primo momento avevano provato a non cedere alle lusinghe dell’Al Ittihad.

A quel punto il Liverpool sarebbe obbligato a regalare a Klopp un nuovo esterno. A tal proposito, chissà che non possa ritornare in auge la pista che porta a Federico Chiesa, per il quale il club inglese aveva già avviato dei sondaggi esplorativi nelle scorse settimane. La Juventus, però, valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro: lo scenario potrebbe evolversi in tempi brevissimi. Staremo a vedere cosa succederà.