Inter, pronta la staffetta in attacco: tutti gli aggiornamenti | CM.IT

Il calciomercato dell’Inter potrebbe riservare ancora qualche sorpresa: possibili novità da qui alla fine della sessione estiva di trasferimenti

La vittoria sul Monza ha solo rimandato i discorsi sulle ultime trattative di mercato dell’Inter: nerazzurri al lavoro per definire gli ultimi affari. E spunta una clamorosa ipotesi per la cessione di un esubero.

All’indomani della vittoria sul Monza che ha aperto il campionato nel migliore dei modi, in casa Inter torna di stretta attualità il tema mercato. Poco meno di due settimane per chiudere le ultime trattative in Serie A, con l’Inter che potrebbe cambiare più di qualcosa nel reparto offensivo.

Molto gira intorno alla situazione di Joaquin Correa. L’attaccante argentino ha un contratto fino al 2025 con l’Inter, ma da tempo appare ormai fuori dai progetti del club nerazzurro. Ecco perché in questi ultimi giorni di calciomercato si proverà a collocarlo altrove, magari aprendo le porte al ritorno a Milano di un altro attaccante.

Calciomercato Inter, per Correa spunta il Torino

Ormai da tempo, Joaquin Correa è ai margini del progetto dell’Inter di Simone Inzaghi. Una volontà confermata in occasione della partita con il Monza, quando è stato gettato nella mischia l’ultimo arrivato in ordine temporale Marko Arnautovic e non l’ex Lazio e Siviglia.

Solo panchina per il ‘Tucu’ alla prima di campionato contro il Monza. Un chiaro segnale quello di Simone Inzaghi che non avrebbe più intenzione di puntare sul giocatore argentino. “Correa sta lavorando molto bene, ho tanti giocatori in panchina e devo scegliere. Sono molto soddisfatto” ha dichiarato il tecnico a fine partita per commentare la scelta di non inserire Correa, magari al posto del connazionale Lautaro Martinez.

Resta quindi confermata la pista raccontata tempo fa, ovvero quella che conduce ad un ritorno di Sanchez. Il cileno, come spiegato, ha congelato tutte le varie offerte perché ha messo al primo posto un’avventura bis in Serie A, per indossare nuovamente la maglia nerazzurra. Serve, però, l’uscita di Correa. Così, proprio in queste ore, i nerazzurri sono al lavoro per capire la fattibilità di un’uscita dell’argentino in prestito in Italia (c’è il Torino) o all’estero