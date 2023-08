Sanchez vuole tornare, l’Inter apre: ecco cosa serve | CM.IT

L’attaccante cileno è reduce da una grande stagione al Marsiglia e ha diverse offerte sul tavolo, ma la sua priorità è il ritorno in nerazzurro

Non solo Scamacca, che l’Inter punta a prendere entro la prossima settimana. Marotta e Ausilio valutano concretamente anche l’acquisto di un altro attaccante. Balogun è sempre in cima ai pensieri, ma l’operazione con l’Arsenal rimane molto complessa. Molto più semplice, invece, mettere le mani sul grande ex Alexis Sanchez. Come raccolto da Calciomercato.it, il cileno desidera fortemente tornare in nerazzurro.

‘El Nino Maravilla’ viene da una grande stagione con la maglia del Marsiglia. Con 18 gol, il classe ’88 è stato uno dei trascinatori della squadra di Tudor, giunto terzo alla fine del campionato. 34 anni compiuti lo scorso dicembre, Sanchez è un calciatore ancora integro e con la voglia di giocare e vincere nei migliori campionati europei.

Al di là di alcune polemiche successive alle esclusioni dall’undici titolare, a Milano e all’Inter è stato bene, vincendo lo Scudetto nel 2021. Stando a quanto appurato ulteriormente da CM.IT, l’Inter ha aperto al ritorno del cileno, assistito da un agente – Fernando Felicevich – che vanta eccellenti rapporti con la dirigenza di viale della Liberazione.

Nessun astio, quindi, tra le parti in causa, tra l’Inter e Sanchez nonostante le difficoltà per la risoluzione contrattuale nell’estate di un anno fa. Il mercato è fatto di occasioni e il cileno – senza squadra dopo che è scaduto il contratto con l’OM – lo è. Specie per un club, come quello di Zhang, che non può contare su un grosso budget per il mercato.

Sanchez, ritorno all’Inter possibile con la cessione di Correa

Conditio sin qua non per il Sanchez bis è, ovviamente, l’uscita di Correa. Da tempo fuori dai piani, l’argentino avrebbe aperto al trasferimento in Arabia ed è nel mirino della Fiorentina. Sanchez ha deciso di aspettare l’Inter, l’evolversi della situazione legata al ‘Tucu’, ma chiaramente non lo farà all’infinito. Del resto le offerte non gli mancano.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’attaccante di Tocopilla (20 gol e 23 assist in 109 partite con l’Inter) ha proposte dal Sudamerica, dall’Arabia (Al-Nassr), dalla Francia e dall’Inghilterra.