Il segnale di Inzaghi è chiaro su Correa: trovato il sostituto

L’Inter regola senza problemi il Monza, con gli attaccanti in evidenza a parte uno: Correa resta ai margini e potrebbe lasciare i nerazzurri nel finale del mercato

Ha stupito ieri sera la scelta di Simone Inzaghi nel match vinto con il Monza di affidarsi nell’ultima porzione di gara al neoacquisto Arnautovic, invece che a Joaquin Correa.

Il ‘Tucu’ è rimasto per tutta la durata della gara in panchina, con l’allenatore dell’Inter che nel finale di partita ha messo dentro Frattesi per capitan Lautaro Martinez, avanzano il sempreverde Mkhitaryan alle spalle di Arnautovic in attacco. Lo stesso Inzaghi ha motivato così la scelta nella conferenza stampa postpartita: “Non ci sono motivi particolari per il cambio di Lautaro, avevo Mkhitaryan che stava bene e che può essere prezioso anche in una posizione più avanzata. Correa sta lavorando molto bene, ho tanti giocatori in panchina e devo scegliere. Sono molto soddisfatto”, ha sottolineato Inzaghi. Sorprendente comunque la decisione di non concedere minuti a Correa dopo l’uscita dal campo di capitan Lautaro Martinez, match winner della contesa con una doppietta da cobra dell’area di rigore.

Calciomercato Inter, Correa sempre più ai margini: Sanchez spinge per il ritorno

L’attaccante argentino, nonostante la stima di Inzaghi, è sempre più ai margini dell’attacco interista e anche nel precampionato il mister emiliano gli ha preferito stabilmente Thuram (oltre ovviamente a Lautaro) nel duo offensivo.

Correa inoltre nelle gerarchie è stato subito scavalcato anche da Arnautovic, che ha immediatamente inciso dopo il suo ingresso in campo servendo l’assist del raddoppio del ‘Toro’ che ha messo in ghiaccio la contesa contro il Monza. L’Inter e Inzaghi non chiudono a un’uscita dell’ex attaccante di Sampdoria e Lazio, fermo restando che l’obiettivo principale adesso rimane l’ingaggio di Pavard in difesa. Marotta e Ausilio restano vigili comunque su possibili acquirenti per Correa e se dovessero riuscire a trovare l’incastro giusto potrebbero affondare il colpo per il ritorno a Milano di Alexis Sanchez, desideroso di riabbracciare i colori nerazzurri dopo aver concluso l’avventura al Marsiglia.