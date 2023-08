Vuole solo l’Inter: ha già detto no all’Arabia

Vuole soltanto l’Inter ed è disposto anche a rifiutare un’offerta importante: cosa serve per far andare in porto l’affare

Il mercato dell’Inter prosegue tra le difficoltà. Saltato Samardzic, Marotta e Ausilio hanno deciso di reinvestire il ‘tesoretto’ risparmiato su un difensore, ma la pista Pavard non sembra essere (al momento) percorribile con il Bayern Monaco che ha alzato il muro sul centrale francese.

Oltre che sistemare la retroguardia, in casa nerazzurra si aspetta anche qualche offerta per Correa: la partenza dell’attaccante argentino, aprirebbe la possibilità ad un altro colpo nel reparto avanzato. In questo caso il nome buono potrebbe essere quello di Alexis Sanchez: svincolato, il cileno ha già aperto alla possibilità di fare ritorno a Milano e aspetta l’evolversi delle cose, sperando in una chiamata dall’Inter.

Lo ha confermato anche un suo ex compagno di Nazionale, Mauricio Pinilla, che a ‘ESPN’ ha spiegato quel che sa sull’ex Udinese: “Ha rifiutato il Monaco perché vuole tornare all’Inter. È lì che vuole andare. Ha anche altre offerte, ma sta ancora aspettando i nerazzurri. C’è anche una proposta da 20 milioni di dollari dall’Arabia, ma non vi vuole andare”.

Calciomercato Inter, il punto su Sanchez

Confermata quindi la posizione di Alexis Sanchez che continua ad aspettare la chiamata nerazzurra.

Un’attesa che durerà ancora qualche giorno, prima che il cileno possa prendere in considerazione altre ipotesi. Sanchez vuole aspettare l’Inter ancora, poi se capirà che non ci sono possibilità per approdare in nerazzurro, inizierà a valutare le altre offerte che gli sono pervenute. Una anche da un altra squadra di Serie A, oltre a proposte dall’estero, tra le quali anche qualcosa di importante.