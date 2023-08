Inzaghi non si nasconde sul mercato: “Stiamo facendo di tutto per portarlo all’Inter”

L’Inter non ha problemi contro il Monza: i vicecampioni d’Europa si impongono per 2-0 sui brianzoli grazie alla doppietta di Lautaro Martinez

Parte col piede giusto l’Inter in campionato. La squadra di Simone Inzaghi regola con un secco 2-0 il Monza a San Siro, con i tre punti griffati dalla doppietta di capitan Lautaro Martinez.

Ma non solo il capitano, sono diverse le note positive nell’undici nerazzurro in un ‘Meazza’ subito sold out per la prima gara ufficiale della stagione. Inzaghi tarantolato in panchina e che ha guidato dal primo al novantesimo i suoi nella sfida contro l’undici di Palladino. L’allenatore piacentino ha analizzato la sfida intervenendo in conferenza: “Non ci sono motivi particolari per il cambio di Lautaro, avevo Mkhitaryan che stava bene e che può essere prezioso anche in una posizione più avanzata. Correa sta lavorando molto bene, ho tanti giocatori in panchina e devo scegliere. Sono molto soddisfatto”, ha esordito Inzaghi dalla sala stampa di San Siro.

Il mister nerazzurro prosegue affrontando il tema mercato, con Pavard che rimane l’obiettivo caldo per completare la difesa: “Dobbiamo sempre rimanere vigili, la finestra si chiude a fine del mese. C’è la variabile Arabia e non sappiamo cosa può succedere. Riguarda ogni allenatore e spero che non sia il mio caso: hai lavorato sulle idee per tutta l’estate e magari in pochi giorni tutto può cambiare. Ci manca un giocatore importante in difesa e la società sta facendo di tutto per portarlo a Milano“.

Sull’inserimento dei nuovi acquisti: “Si era deciso insieme alla società di cambiare, abbiamo perso calciatori che in Italia erano tra i migliori nel ruolo, ma ne sono arrivati di altrettanto validi tra giovani e gente con maggiore esperienza. Thuram e Arnautovic mi aspettavo che entrassero subito bene. Marko è qui da pochi giorni, ma ha fatto tre ottimi allenamenti con grande spirito e voglia. Anche Bisseck meritava una chance perché sta lavorando molto bene”.