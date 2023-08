Viaggio a Londra per Lukaku, la posizione della Roma e il punto di CM.IT

Promesso sposo della Juventus, Romelu Lukaku è stato accostato anche alla Roma nelle ultime ore: il punto

Alla ricerca di un nuovo centravanti da inizio mercato e alle prese con la trattativa per Duvan Zapata, la Roma continua a guardare al presente, senza trascurare il futuro, rappresentato da Marcos Leonardo. Mentre in Brasile prosegue la trattativa con il Santos per trovare l’accordo definitivo in vista di gennaio, in Europa negli ultimi giorni ha ripreso forza la suggestione Romelu Lukaku.

Dopo aver abbandonato praticamente sull’altare l’Inter, l’attaccante belga è diventato un promesso sposo della Juventus, ma il club bianconero non è ancora riuscito a sbloccare lo scambio con il Chelsea con Dusan Vlahovic o a trovare offerte soddisfacenti per il serbo. In virtù della ferma volontà di restare in Europa, l’ex Manchester United ha rifiutato diverse mega offerte dall’Arabia e proprio questa voglia di rimanere nel calcio che conta potrebbe rivelarsi alleata di altri club, come la Roma.

Roma-Lukaku: la Souloukou non era a Londra

Nelle ultime ore si è addirittura parlato di un viaggio a Londra della CEO giallorossa, Lina Souloukou, ma dalla Roma la nostra redazione ha raccolto secche smentite sul blitz inglese della dirigente romanista. Anche fonti vicine al giocatore consultate da Calciomercato.it hanno ridimensionato le voci su una trattativa attuale.

Non vi è dubbio, tuttavia, che se i negoziati per Zapata dovessero procrastinarsi ancora a lungo, un tentativo last minute a condizioni vantaggiose sarebbe sicuramente nelle corde di una società che nei due anni precedenti ha stupito tutti con gli ingaggi di José Mourinho e di Paulo Dybala. Lo ‘Special One’, tra le altre cose, stravede per Big Rom e ha un ottimo rapporto con lui, finalmente decisivo in una big sotto la sua gestione al Manchester United, con 33 gol in 73 presenze ufficiali.