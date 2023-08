Roma, dalle parole di Marcos Leonardo alle cifre dell’affare: le ultime di CM.IT

Dal Brasile arriva un messaggio di Marcos Leonardo indirizzato alla Roma: e intanto i giallorossi si avvicinano nuovamente al bomber

La Roma ha inseguito e continua a inseguire un colpo in attacco per ovviare al lungo infortunio di Abraham. Nel frattempo, Belotti ha fatto il suo, con la Salernitana, con una doppietta, che però ha fruttato soltanto un pareggio all’esordio in campionato. E intanto, i giallorossi continuano a insistere per Marcos Leonardo.

L’attaccante del Santos, a margine della vittoria con il Gremio nella quale è tornato in campo ed è andato anche a segno, ha parlato ai media brasiliani confermando la proposta della Roma e la sua volontà di accettarla e al tempo stesso di non abbandonare il Santos in un momento di difficoltà: “Quello che è accaduto è stato fastidioso per me e per il club – si legge su ‘Globo Esporte’ – Il presidente era d’accordo con me, mi aveva promesso e sapeva che sarei andato via in questa finestra di mercato, ma ora è tutto risolto. Con il Fortaleza non avevo giocato perché non c’ero con la testa, pensavo solo alla proposta (della Roma, ndr) che era quello che desideravo. Ma non ho mai voluto scappare dalla porta sul retro, ho voluto restare e aiutare il club che mi ha tirato su. Quando scenderò in campo farò sempre del mio meglio”.

Come raccontato da Calciomercato.it, il ritorno in gruppo di Marcos Leonardo non significa che la trattativa tra Roma e Santos si sia interrotta. I contatti sono rimasti frequenti e da giorni la Roma si è orientata verso una chiusura per il mercato invernale. Oggi ci saranno nuovi colloqui per provare a definire in tutto e per tutto l’accordo in vista del mese di gennaio, per un trasferimento in giallorosso a 10 milioni di base fissa più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. La Roma e Marcos Leonardo non sono mai stati così vicini.