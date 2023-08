Marcos Leonardo-Roma, rientro in gruppo e richieste del Santos: il punto di CM.IT

La Roma non ha mai mollato Marcos Leonardo, ma il Santos continua a fare muro, intanto il giocatore lancia segnali distensivi

Il Ferragosto della Roma si sta rivelando molto caldo. Oltre ad aver accolto nella Capitale Leandro Paredes e Renato Sanches, la squadra capitolina continua a lavorare su più fronti per regalare rinforzi offensivi a José Mourinho.

Nonostante Tammy Abraham si sia infortunato circa due mesi e mezzi fa, la rosa giallorossa non può ancora contare su innesti d’attacco e, complice anche la squalifica di Paulo Dybala, rischia di presentarsi a ranghi ridotti alla prima giornata di campionato contro la Salernitana. Per evitare questo rischio, negli ultimi giorni Tiago Pinto ha lavorato sul fronte Duvan Zapata, ma non solo.

Marcos Leonardo-Roma, la nuova richiesta del Santos

Nelle scorse ore, infatti, vi abbiamo raccontato di nuove riunioni con il Santos per Marcos Leonardo. L’incontro di questa notte non ha tuttavia portato a un esito definitivo e anche per questo motivo il calciatore sta maturando insieme alla famiglia e agli agenti l’idea di tornare ad allenarsi in gruppo oggi pomeriggio. Un segnale di distensione che non vuol dire che la trattativa con la Roma si sia interrotta.

Oggi #MarcosLeonardo potrebbe tornare ad allenarsi. La decisione arriverà dopo un consulto con famiglia e rappresentanti @calciomercatoit https://t.co/igN5Mush58 — daniele trecca (@danieletrecca) August 15, 2023

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, come avevamo già previsto, l’alvinegro praiano ha alzato la posta in palio, facendo una nuova richiesta da almeno 20 milioni con bonus, garantiti da obiettivi facilmente raggiungibili e con una parte fissa più alta rispetto ai 12 milioni dell’attuale offerta. Una presa di posizione forte, arrivata alle 3 di notte circa, su cui la Roma ha deciso di riflettere. Rafaela Pimenta, intermediari e dirigenza paulista si erano dati appuntamento ad oggi pomeriggio per nuovi aggiornamenti, ma la situazione è molto fluida e i programmi potrebbero mutare nelle prossime ore.

Intanto dal Brasile, non si arrestano le voci sul possibile erede di Marcos Leonardo, con ‘UOL Esporte’ che parla di nuovi tentativi per Alexis Sanchez e Alfredo Morelos. Sondaggi che testimoniano come anche all’interno del Santos non danno ancora per morta la trattativa Marcos Leonardo.