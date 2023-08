La Roma non molla Marcos Leonardo: blitz in Brasile per convincere il Santos | CM.IT

Nonostante l’irrigidimento del Santos, la Roma vuole ancora Marcos Leonardo: prossime ore decisive

Ormai da mesi vi raccontiamo del forte interesse della Roma per Marcos Leonardo. Dopo aver offerto al Santos 12 milioni di euro, più 6 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita, il club giallorosso aveva convinto il Peixe sulle cifre, ma non sulle modalità e le tempistiche di pagamento.

Una brusca frenata alla trattativa è, tuttavia, arrivata dopo l’accordo con il Chelsea per la cessione dell’attaccante Deivid Washington. In piena lotta retrocessione e al centro di un vero e proprio caos societario, il presidente Rueda ha innalzato un muro, provocando il risentimento del ragazzo, che ormai da una settimana ha rotto con il club, non allenandosi e non giocando le partite ufficiali.

Marcos Leonardo alla Roma: Pimenta in Brasile per sbloccare la situazione

Una situazione d’impasse acuita ancora di più dal fallimentare blitz giallorosso per Beltran. All’interno del Santos, sono convinti che il giocatore argentino sarebbe costato tra i 20 e i 25 milioni di euro e per questo sono pronti ad attuare un gioco al rialzo.

Nonostante ciò, Tiago Pinto non ha intenzione di mollare la presa. Nella mattinata brasiliana, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, Rafaela Pimenta è sbarcata in Brasile da Parigi per provare a sbloccare la situazione. La manager dell’attaccante 20enne parlerà subito con l’attuale presidente, mentre un altro intermediario parlerà con il nuovo presidente, che entrerà in carica a dicembre, per illustrargli nel dettaglio la situazione.

La #Roma non molla #MarcosLeonardo. La Pimenta è arrivata oggi in Brasile da Parigi per provare a sbloccare la situazione, nonostante il gioco al rialzo del #Santos anticipato nei giorni scorsi da @danieletrecca. La punta in ogni caso non è alternativa a #Zapata@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 14, 2023

Marcos Leonardo, vale la pena ricordarlo, non è un nome alternativo a Duvan Zapata, visto che nelle intenzioni del club giallorosso c’è la volontà di fare due punte, per valutare poi a fine mercato eventuali proposte per Belotti.