Marcos Leonardo non molla la Roma: nuovo blitz in sede per chiedere la cessione | CM.IT

Continua la trattativa per portare Marcos Leonardo alla Roma: l’attaccante continua a chiedere la cessione

Dopo un corteggiamento iniziato addirittura lo scorso gennaio, Marcos Leonardo e la Roma si sono scelti a vicenda all’inizio della scorsa settimana. L’attaccante brasiliano ha in testa soltanto i giallorossi e sta facendo di tutto per compiere il sogno di giocare in Europa.

Come raccontato in precedenza, tramite il lavoro certosino di alcuni intermediari, la Roma ha fatto arrivare sulla scrivania del Santos un’offerta da 12 milioni di euro più 6 di bonus, più il 10% sulla futura rivendita. Una proposta che è in linea con le richieste del club paulista, a cui i giallorossi venuti incontro anche sulle modalità di pagamento, che rappresentavano uno degli ultimi ostacoli nella trattativa.

A complicare i piani di Tiago Pinto, ci ha tuttavia pensato l’irruzione del Chelsea che tra venerdì e sabato ha offerto 15 milioni più 5 di bonus per Deivid. Una proposta che è stata subito accettata dal presidente Rueda, restio in queste ore a lasciar partire anche Marcos Leonardo, ma che è stata pareggiata proprio oggi dal Monaco (la decisione finale spetta ora al giocatore).

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo: giornate decisive

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, anche oggi il giocatore si è recato al centro sportivo del Peixe, dove ci sono anche gli uffici del club, non per allenarsi ma per chiedere ancora una volta la cessione alla Roma. La seduta odierna, tra le altre cose, non è stata diretta dal nuovo allenatore. Sbarcato oggi a San Paolo, Aguirre sta firmando proprio in questi momenti il contratto con il nuovo club

Il vice capocannoniere del Mondiale Under 20 dopo l’ultimo rinnovo contrattuale aveva ricevuto garanzie in merito ad una sua cessione in presenza di un’offerta importante dall’Europa e ora chiede che questa promessa venga mantenuta. La Roma, dal canto suo, non può aspettare ancora troppo tempo e la sensazione è che le prossime giornate siano quelle del “dentro o fuori”.