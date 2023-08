Roma, cambia l’offerta per Marcos Leonardo: aumenta la fiducia | CM.IT

Roma, continua il pressing per Marcos Leonardo: cambia l’offerta e aumenta la fiducia in casa giallorossa

Sono ore di pieno fermento in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sia in entrata che in uscita. Mentre in uscita al centro dei discorsi c’è il nome di Roger Ibanez, che piace al Nottingham Forest in Premier League, in entrata uno dei profili più chiacchierati è quello di Marcos Leonardo.

L’attaccante, stellina del Brasile under-20, piace molto alla causa giallorossa, in cerca di rinforzi nel reparto offensivo visto il grave infortunio di Tammy Abraham. L’interesse dei capitolini è sempre molto alto e i contatti con il Santos non sono mai stati interrotti negli ultimi tre giorni. Il classe 2003 ha scelto la Roma e non cambierà idea fin quando resterà in piedi la trattativa con i giallorossi, nonostante l’interesse dalla Premier League, con Manchester United e lo stesso Nottingham Forest molto vigili sulla sua situazione.

Calciomercato Roma, aumenta la parte fissa e calano i bonus: la nuova offerta per Marcos Leonardo

E mentre vi abbiamo raccontato come non risultino offerte del Benfica, è la modalità del pagamento del cartellino a separare la Roma dal definitivo via libera del club brasiliano.

La trattativa è comunque in fase avanzata e Tiago Pinto non ha intenzione di mollare la presa. La volontà è infatti quella di regalare a Mourinho quell’attaccante che il tecnico portoghese chiede da tempo. Ed ora la Roma ha mosso ulteriormente nuovi passi verso il talentuoso numero 9 brasiliano. Vi avevamo raccontato come l’affare si attestasse tra i 15 e 18 milioni di euro più bonus con 11 milioni di parte fissa.

In base a quanto ulteriormente raccolto dalla nostra redazione, i giallorossi hanno aumentato la parte fissa, arrivando quasi a 12 milioni di euro e sono invece diminuite le rate del pagamento. Allo stesso modo sono inoltre stati ridotti i bonus, per un costo totale dell’operazione che aleggia attorno ai 18 milioni di euro complessivi a cui poi aggiungere il 10% sulla futura rivendita del giovane attaccante brasiliano.