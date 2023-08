Roma, su Ibanez piomba il Nottingham: i dettagli | CM.IT

Il club inglese ha manifestato il proprio interessamento in maniera ufficiale per Ibanez, alla Roma dal 2020

È un inizio agosto a forti tinte verdeoro quello vissuto dalla Roma e dai suoi dirigenti. In contatto costante con il Santos per Marcos Leonardo, Tiago Pinto sta vivendo ore intense anche sul fronte Roger Ibañez.

Individuato ormai da mesi come il principale asset della società per fare cassa, il difensore brasiliano, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è entrato prepotentemente nei radar del Nottingham Forest il club inglese ha manifestato il proprio interessamento in maniera ufficiale per l’ex Atalanta, valutato 25-30 milioni di euro.

Un club di minor cabotaggio rispetto agli altri accostati al calciatore (Newcastle, Tottenham e West Ham), ma comunque in grado di offrire un ingaggio molto importante.