Marcos Leonardo non cambia idea, la Roma insiste: il punto di CM.IT

Il giovane attaccante brasiliano rimane il candidato numero uno per il reparto avanzato di José Mourinho

Prosegue la ricerca sul mercato da parte della Roma di un nuovo centravanti. Il club giallorosso, che per diversi mesi dovrà fare a meno di Tammy Abraham nel reparto avanzato per la rottura del crociato anteriore rimediata nel finale della scorsa stagione, si sta avvicinando ad un profilo in particolare.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Roma – tra i diversi attaccanti sondati nelle ultime settimane – ha tenuto sempre alto l’interesse nei confronti di Marcos Leonardo, intensificando nelle scorse ore i contatti con il Santos. Entrato nel mirino dei giallorossi già lo scorso gennaio, il classe 2003 ha espresso la sua volontà a sbarcare in Italia, nonostante la concorrenza di club della Premier League del calibro di Nottingham Forrest e Manchester United nei suoi confronti.

Un affare che, come anticipato, viaggia sui 15-17 milioni di euro bonus compresi. A separare la Roma dal via libera definitivo da parte del Santos alla cessione di Marcos Leonardo è però la modalità del pagamento del cartellino del ragazzo. Ad ogni modo, considerato lo stato avanzato della trattativa, Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta cercando in queste ore di risolvere gli ultimi intoppi legati a modalità di pagamento e raggiungimento di bonus prima di trovare un accordo definitivo.

A riguardo, e non in maniera positiva, ha parlato il grande ex Falcao, attuale coordinatore dell’area sportiva del Santos: “La Roma ha parlato direttamente col Presidente per Marcos Leonardo, ma l’offerta era molto bassa al di là delle condizioni. In questi termini, non vedo come si possa concludere l’affare”. Nonostante le parole di Falcao, comunque, i due club continuano a lavorare per arrivare a un accordo.

Calciomercato Roma, nessuna offerta del Benfica: Marcos Leonardo ha già scelto

In merito ad un presunto inserimento delle scorse ore da parte del Benfica per il centravanti brasiliano, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non risultano offerte ufficiali da parte dai portoghesi presentate al Santos.

Marcos Leonardo, che in occasione dell’ultimo Mondiale Under 20 con la nazionale verdeoro si è posizionato alle spalle dell’italiano Cesare Casadei come miglior marcatore della competizione con cinque reti siglate in cinque gare ufficiali, del resto ha già preso una scelta su quello che sarà il suo futuro. L’attaccante vuole la Roma e, finché la trattativa con la formazione allenata da José Mourinho andrà avanti, continuerà a dare la sua preferenza al progetto giallorosso.