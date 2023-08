Roma, ci siamo per Marcos Leonardo: tutti i dettagli | CM.IT

Continua la trattativa tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo: gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante brasiliano

Continua ad oltranza la trattativa della Roma per Marcos Leonardo. Vi abbiamo raccontato delle ultime novità in merito all’attaccante brasiliano che il general manager Tiago Pinto ha messo nel mirino già nello scorso mese di gennaio.

Da allora l’interesse non è mai scemato del tutto ed ora il 20enne brasiliano è vicino a vestire la maglia giallorossa. L’affare è avanzatissimo, Marcos Leonardo può arrivare alla Roma per una cifra intorno ai 15/17 milioni di euro bonus inclusi. L’attaccante piace anche a Nottingham Forrest e Manchester United, ma vuole sbarcare in Italia e presto la trattativa potrebbe tagliare il traguardo.

Del resto i giallorossi hanno la necessità di garantire un attaccante il prima possibile a Mourinho e con le difficoltà per arrivare a Morata, ecco lo scatto per Marcos Leonardo.

Roma-Marcos Leonardo, trattativa avanzatissima

Il 20enne brasiliano si è messo in mostra anche nell’ultimo Mondiale Under 20, finendo alle spalle dell’italiano Casadei nella classifica marcatori. Cinque gol in altrettante partite nella rassegna iridata giovanile, ulteriore vetrina per il talento che ora è pronto a far vedere le sue qualità anche in Serie A.

Il Santos nei giorni scorsi ha chiuso l’acquisto di Julio Furch che va a completare numericamente il reparto avanzato, a meno che non venga ceduto in questa sessione anche Deivid Washington al Monaco per 11,5 milioni più il cartellino di Jean Lucas, valutato 6,5 milioni e già tesserato dal Santos a metà luglio. Come detto, la trattativa per portare in Italia Marcos Leonardo procede spedita e presto potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva.