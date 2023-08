La Roma torna su Marcos Leonardo: il prezzo si è abbassato | CM.IT

Tiago Pinto è un grande estimatore del talentuoso attaccante in forza al Santos, ora di nuovo un obiettivo concreto dopo lo sprint dell’Inter per Scamacca

Scamacca viaggia spedito in direzione Inter, così la Roma è ‘costretta’ a spostare il mirino altrove. L’obiettivo resta un attaccante di manovra, con Tiago Pinto che nelle ultime ore è tornato forte – come raccolto da Calciomercato.it – su un calciatore su cui si era informato già lo scorso gennaio. Parliamo di Marcos Leonardo, brasiliano in forza al Santos fatto visionare già prima del Mondiale Under 20 (del quale è risultato vicecapocanniniere dietro Casadei) e che mesi fa aveva un costo superiore, circa 20 milioni, rispetto all’attuale.

A fine giugno, il classe 2003 è stato molto vicino alla Lazio. Poi Lotito ha virato su Castellanos, ad oggi l’unico acquisto dei biancocelesti. Dopo l’ultimo rilancio della Lazio a 12 milioni, come appreso da Calciomercato.it, l’intermediario che aveva mandato esclusivo per la Roma (prima estimatrice del ragazzo) avvisò i giallorossi che il prezzo era sceso a 15 milioni bonus compresi.

Il nome di #MarcosLeonardo non è mai del tutto scomparso dai radar della #Roma. Quando il #Santos ha ridotto le richieste alla #Lazio un mese fa, anche #TiagoPinto è stato informato su prezzo ed esito delle trattative. L’interesse per il ragazzo nasce da lontano @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) August 1, 2023

#MarcosLeonardo è un pallino di #TiagoPinto dallo scorso gennaio. Il prezzo nel frattempo è salito, siamo sui 15 milioni, ma sicuramente le parti ne riparleranno. #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 1, 2023

Roma, Pinto grande estimatore di Marcos Leonardo: 6 gol 12 partite del Brasileirao

In quella fase del mercato, tuttavia, Pinto era concentrato soprattutto su Scamacca, anche se il giocatore lo apprezzava molto e lo apprezza tutt’ora, come dimostra il ritorno deciso su di lui nelle ore successive allo sprint nerazzurro per il centravanti del West Ham.

Cresciuto nel ‘Peixe’, Marcos Leonardo è un attaccante di grandissima prospettiva che ha iniziato alla grande la stagione. Nel Brasileirao in corso, il ventenne di Itapetinga ha realizzato 6 gol e fornito 2 assist.