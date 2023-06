Sprint della Lazio per Marcos Leonardo: il Santos detta i tempi | CM.IT

La Lazio stringe per il vice Immobile, sprint per Marcos Leonardo del Santos. Le ultime e tutti i dettagli

Dopo più di un anno, Maurizio Sarri spera che possa concludersi a breve la caccia ad un vice Immobile. Ormai da settimane, la Lazio ha orientato il proprio mirino verso San Paolo e più precisamente nella microregione di Santos, dove sin dalla tenera età gioca Marcos Leonardo.

Protagonista assoluto nel Mondiale Under 20, l’attaccante brasiliano era finito anche nei radar della Roma, ma la squadra che ha mosso passi più concreti per ingaggiarlo è stata proprio quella biancoceleste. Inizialmente valutato 20 milioni di euro, il 20enne di Itapetinga attende gli ultimi sviluppi di una trattativa che sta entrando sempre più nel vivo.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, nelle ultime ore c’è stato un nuovo rilancio biancoceleste, con un’offerta più vicina ai 15/16 milioni di euro complessivi fissati dal Santos come termine limite per arrivare ad una fumata bianca. Il club paulista vorrebbe chiudere l’affare entro la prossima settimana in maniera di dare una boccata d’ossigeno ai conti, che verranno rimpinguati anche dalla probabile cessione di Angelo Gabriel al Chelsea per 15 milioni di euro.