La Roma a oltranza per Marcos Leonardo: cosa manca per chiudere la trattativa | CM.IT

Tiago Pinto lavora a oltranza col Santos per Marcos Leonardo: raggiunta l’intesa sulle cifre, resta da trovare quella sulle modalità di pagamento

La Roma presto potrebbe avere il nuovo attaccante. Tiago Pinto è tornato con prepotenza su Marcos Leonardo: il classe 2003 del Santos è un vecchio pallino del gm giallorosso, che lo segue da diversi mesi e non ha mai smesso di informarsi su di lui.

Le società, come vi abbiamo raccontato già ieri sera, hanno raggiunto un accordo di massima sulle cifre dell’operazione. Si tratta di un affare da 15-17 milioni di euro, comprensivi di bonus. La trattativa però non può considerarsi ancora conclusa, perché c’è da trovare l’intesa sulle modalità di pagamento del cartellino del giocatore. Le parti continuano a lavorare senza sosta, ma sono a buon punto e potrebbero arrivare a dama nelle prossime ore. Mourinho spera di abbracciare il prima possibile il talento brasiliano, vicecapocannoniere dell’ultimo Mondiale under 20 alle spalle dell’azzurro Casadei. Nelle scorse settimane Marcos Leonardo è stato vicino alla Lazio, che però non ha alzato abbastanza l’offerta non trovando l’accordo col Santos.

Il gioiellino 20enne piace anche ad altri club, soprattutto inglesi, come Nottingham Forest e Manchester United ma ha già dato il suo ok e la sua priorità alla Roma. Il mercato in entrata è chiuso in Brasile, ovviamente non quello in uscita, e il club paulista aveva già preso da qualche tempo Julio Furch dall’Atlas. L’argentino era il rinforzo stabilito dal Santos proprio in previsione dell’addio di Marcos Leonardo o di Deivid Washington, che piace al Monaco. Tiago Pinto spinge, il rinforzo in attacco si avvicina sempre di più.