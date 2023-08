Stallo Zapata, cosa sta frenando l’affare tra Roma e Atalanta | CM.IT

Le ultime sulle mosse di mercato della Roma per rinforzare l’attacco: non si sblocca la trattativa Zapata. Le ultimissime

Proseguono i contatti per garantire a José Mourinho un nuovo attaccante prima dell’inizio del campionato, al quale manca ormai meno di una settimana. Duvan Zapata, in uscita da un’Atalanta decisamente in overbooking di punte, è da diversi giorni il favorito dei giallorossi.

I contatti proseguono e, dopo l’ottimismo col quale è iniziato il weekend, oggi c’è un nuovo stallo nelle negoziazioni tra Roma e bergamaschi. La dirigenza romanista, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, insiste sulla formula dell’operazione e vorrebbe che l’obbligo di riscatto scattasse al raggiungimento del 40% delle possibili presenze stagionali. Una soluzione che non gradiscono né l’Atalanta né lo stesso Zapata, che vorrebbe essere certo di chiudere definitivamente la sua avventura orobica e sposare la causa giallorossa a titolo definitivo. Va definito, a dire il vero, anche l’accordo per lo stipendio del giocatore, ma la trattativa da questo punto di vista è avviata e l’accordo, una volta risolti i problemi tra i club, si troverebbe. La volontà di chiudere in tempi brevi trapela da tutte le parti in causa e la negoziazione proseguirà nelle prossime ore. Mourinho attende il suo nuovo bomber. Zapata, la sua nuova maglia…