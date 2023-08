Doppia cessione e giallo Lukaku: l’attacco della Juve è un enigma | CM.IT

Cantiere aperto in casa Juventus, dove oltre al tema Berardi tengono banco anche i discorsi su Vlahovic e Lukaku, ma non solo

A poco più di una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, la Juventus ha ancora diversi dossier aperti, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato e la mediana. In attesa che si risolva una volta per tutte il caso Bonucci, Cristiano Giuntoli continua a lavorare su più fronti per rimodellare la rosa bianconera.

Massimiliano Allegri ha ormai da tempo individuato in Romelu Lukaku l’uomo giusto per rinforzare l’attacco, ma le pressioni della piazza potrebbero allontanare il belga da Torino. In casa juventina sono ore di riflessione importanti sull’ex Inter che, dal canto suo, ha ribadito anche la scorsa settimana il suo “no, grazie” alle offerte arabe.

Attacco Juve in evoluzione: le ultime su Kean e Vlahovic

A prescindere dal futuro di ‘Big Rom’, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la possibilità di cedere Dusan Vlahovic (Chelsea e Real Madrid su di lui) resta comunque d’attualità. Il serbo ex Fiorentina si è reso protagonista di un’ottima parte finale di pre season, ma in caso di offerta importante la Juve può cederlo puntando su un nuovo centravanti.

Il 23enne mancino non è, tuttavia, l’unica punta sul mercato. Giuntoli e il suo staff sono pronti ad ascoltare proposte per Moise Kean, ma ad oggi non è arrivato ancora nulla di concreto e ufficiale su questo conto.