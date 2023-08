Juve, i tifosi allo stadio: “Noi Lukaku non lo vogliamo”, e Vlahovic va in gol

Aperitivo in famiglia per la Juventus questa sera. Alle 18:30 la prima squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo all’Allianz contro la Next Gen di Massimo Brambilla, per il consueto appuntamento estivo, non nella tradizionale cornice di Villar Perosa quest’anno.

Primo anello dello stadio aperto, ma non c’è il tutto esaurito. Clima di festa in ogni caso Torino. Senza dimenticare il mercato sullo sfondo, con Lukaku nel mirino e Vlahovic in gol.

La formazione di Allegri, quest’oggi “Juventus Black”, scende in campo con la coppia titolare Chiesa-Vlahovic in attacco. I due big sono da settimane al centro di voci di mercato. Sopratutto il serbo è protagonista di una trattativa che lo vedrebbe sbarcare a Londra e precisamente al Chelsea, nell’ambito di uno scambio con Lukaku (più un conguaglio a favore della Juve).

I tifosi si sono da subito schierati dalla parte del 9 di Belgrado e non appena è iniziata la partitella in famiglia, ecco che non hanno perso l’occasione per rimarcare la propria posizione. Sin da subito sono così partiti i cori dalle tribune dell’Allianz Stadium: “Noi Lukaku non lo vogliamo”. La platea si è schierata in chiave mercato prima ancora di incitare i propri beniamini in campo, un segnale forte lanciato alla dirigenza e a Max Allegri.

In occasione dell’1-0 per la prima squadra, riparte il coro contro il belga. Il motivo? Semplice, il gol del vantaggio lo ha segnato proprio Vlahovic (dal dischetto) innescando ulteriormente la curva juventina, che completa l’opera pochi minuti dopo, intonando il più classico dei “Dusan, Dusan, Dusan!”. Il serbo si ripete poi su punizione, complice una deviazione ed esce poi tra gli applausi scroscianti del pubblico.