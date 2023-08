Lloris-Lazio, la decisione definitiva del portiere | CM.IT

Lazio in forcing per Hugo Lloris, il portiere francese ha preso la sua decisione finale: le ultime di Calciomercato.it

Si preannunciava una giornata cruciale per il calciomercato della Lazio, e così è stato. Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, oggi erano previsti contatti tra Maurizio Sarri e Hugo Lloris, per il trasferimento del portiere francese nella Capitale.

Siamo però arrivati, in questo senso, alla fumata nera definitiva. Inutili gli sforzi di Lotito, che aveva messo sul piatto per l’estremo difensore classe 1986 un contratto triennale in formato 1+2 o 2+1 a un milione e mezzo di euro a stagione. Il numero uno biancoceleste ha provato di tutto, ma Lloris, in assenza di garanzie tecniche, ha preferito rifiutare. Come alternativa, rimane Sepe, profilo caldeggiato da Sarri, come già anticipato dalla nostra redazione.