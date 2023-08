Lazio: Lotito non molla Lloris, Sarri vuole Sepe. Il punto | CM.IT

Nodo portiere in casa biancoceleste. Divergenze sul tema, non le prime di questo calciomercato estivo, tra Lotito e Maurizio Sarri

La Lazio è ancora alla ricerca di un rimpiazzo di Maximiano, ceduto all’Almeria in prestito con obbligo di riscatto condizionato. La scelta di Sarri è ricaduta su Sepe, in uscita dalla Salernitana, ma Lotito non ha mollato la presa su Lloris tenendo la pista apertissima.

Come raccolto da Calciomercato.it, Lotito ci spera ancora pur sapendo che Sarri preferirebbe Sepe. Il francese in uscita dal Tottenham, ricordiamo che può liberarsi a zero, rappresenta un vero e proprio ‘sogno’ del presidente della Lazio.

#Lloris, #Lotito ci spera ancora. Contatti anche nello scorso week end tra il portiere e la #Lazio, per provare a portare a termine la trattativa#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 21, 2023

Anche nello scorso week end ci sono stati dei contatti significativi tra il portiere 36enne, Campione del Mondo con la Francia nel 2018, e il club biancoceleste, il tutto con l’obiettivo di portare a termine la trattativa.